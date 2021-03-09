Конгрессмены призвали Госдеп США ввести новые санкции против "Северного потока-2"

Республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и ряд его однопартийцев обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом ввести дополнительные санкции в отношении ряда организаций, которые могут быть связаны со строительством газопровода "Северный поток 2".

Соответствующее письмо законодателей опубликовали на сайте комитета, передает Интерфакс-Украина.

"Пишем вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность выполнением планов администрации Байдена по санкциям в отношении "Северного потока 2", подразумеваемых в рамках закона об энергобезопасности Европы (PEESA)", - говорится в письме.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что решительные заявления администрации в отношении трубопровода не сопровождаются столь же решительными действиями", - отметили они.

Конгрессмены привели список из 15 судов и ряда компаний, которые, по их мнению, могут быть связаны с "Северным потоком 2", и призывают принять в отношении них определенные меры.

"Мы просим не только дать оценку представленному ниже обновленному списку организаций, (...) но и более конкретно указать, какая именно дополнительная информация требуется Госдепу для принятия дополнительных санкций", - отметили они.

"Учитывая сокращающееся окно до завершения строительства газопровода "Северный поток 2", мы настоятельно призываем вас представить Конгрессу новые санкции, (...) а не ждать до 17 мая, когда закончится текущий 90-дневный отчетный период", - продолжили законодатели.

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Напомним, 19 февраля Государственный департамент США представил список компаний, против которых будут действовать санкции за участие в построении газопровода "Северный поток-2". Однако, в перечне заявлены те компании, против которых уже действовали ограничения, введенные предыдущей администрацией Дональда Трампа. Ожидалось, что список компаний будет расширен.

В частности в докладе упомянули о российском корабле "Фортуна" и его владельце KVT-RUS. Против них должен начаться процесс новых санкций. Однако, в январе экс-президент Дональд Трамп уже ввел ограничения против этого корабля и организации за помощь в строительстве газопровода для доставки российского газа в Европу через Германию.

Строительство газопровода "Северный поток-2" завершено более чем на 90%. Работы возобновились в начале февраля, спустя более чем год после приостановки из-за возражений прежней администрации США.