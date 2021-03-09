Аукцион Нацбанка по 90-дневному рефинансированию не состоялся

Еженедельный аукцион Национального банка Украины (НБУ) 5 марта по рефинансированию сроком до 90 дней не состоялся.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, сообщает Интерфакс-Украина.

"НБУ сообщает, что очередной количественный тендер по поддержанию ликвидности банков, объявленный на 5 марта 2020 года, считается несостоявшимся", – говорится в сообщении.

Напомним, 26 февраля Нацбанк провел тендер по рефинансированию банков сроком на 84 дня, по результатам которого было удовлетворено заявки четырех банков. Так, украинские банки получили 406 млн грн по процентной ставке в размере 6% годовых.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 41 аукцион по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 57,82 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, также не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая прошедшего года НБУ провел десять тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 66,33 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте центробанка, следующие аукционы по рефинансированию на срок до 90 дней и на срок от года до пяти лет состоятся 12 марта.