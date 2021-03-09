Зеленский анонсировал запуск центра противодействия дезинформации

Президент Владимир Зеленский заявляет, что центр противодействия дезинформации начнет свою работу уже в ближайшее время и в будущем станет международным хабом противодействия пропаганде и дезинформации.

Об этом он заявил во время выступления на форуме "Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм", передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня Украина находится на передовой, в частности, и на передовой борьбы с пропагандой. В ООН я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации, в ближайшее время он начнет свою работу и в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире", – сказал Зеленский.

Напомним, впервые президент Украины озвучил инициативу создать в Украине штаб-квартиру Международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде в сентябре 2020 года во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.