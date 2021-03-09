Авиатрафик над Украиной за февраль упал на 56%, – "Украэрорух"

Общее количество полетов, выполненных в феврале 2021 года в воздушном пространстве Украины, которые обслуживал "Украэрорух", составляет 8 758 рейсов., что на 56,2% меньше по сравнению в февралем 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения ("Украэрорух").

"Февральский авиатрафик по типам полетов разделяется так: внутренние рейсы – 1 416 (на 25% меньше, чем в прошлом году), международные рейсы – 4 076 (-61,3%) и транзитные рейсы – 3 266 (-56,8%)", – говорится в сообщении.

Также в "Украэрорухе" добавили, что украинские авиакомпании совершили 2 975 рейсов, что на 51,7% меньше, чем в феврале 2020 года, а иностранные авиакомпании – 5 783 с результатом в -58,2%.

При этом в предприятии отметили, что статистика полетов за второй месяц текущего года продолжает демонстрировать среднестатистические для европейских провайдеров аэронавигационного обслуживания темпы восстановления интенсивности авиарейсов. "Украэрорух" рассчитывает на оживление темпов восстановления полетов, начиная с летней программы навигации, которая стартует с 28 марта 2021 года.