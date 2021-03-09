Рыночная цена электроэнергии в феврале выросла на 10,6%, – "Оператор рынка"

Средневзвешенная цена акцептированной на рынке "на сутки вперед" электроэнергии в феврале по сравнению с январем увеличилась на 10,58% и составляет 1 637,98 грн/МВт-ч (без НДС).

Об этом свидетельствуют данные отчета о результатах торгов на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке за февраль 2021 года, передает пресс-служба ГП "Оператор рынка".

По сравнению в февралем 2020 года средневзвешенная цена на РСВ выросла на 28,83%.

В объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на РСВ на 11,63% выше февральской цены и составляет 1 632,56 грн/МВт-ч (без НДС). Бурштынский энергоостров: 1 688,13 грн/МВт-ч (без НДС), что на 1,76% больше цены прошлого месяца.

На внутрисуточном рынке средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии в феврале составила 1 756,54 грн/МВт-ч (без НДС). Это на 18,12% больше, чем в январе, и на 56,1% больше, чем цена электроэнергии на ВСР за февраль 2020 года.

В ОЭС Украины средневзвешенная цена акцептированной на ВСР электроэнергии увеличилась на 18,2% и составляет 1 756,16 грн/МВт-ч (без НДС). Бурштынский энергоостров: средневзвешенная цена уменьшилась на 1,88% и составляет 1 821,7 грн/МВт-ч (без НДС).

По данным "Оператора рынка", общий объем купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке в феврале 2021 года составил 3 352,7 ГВТ-ч. Это на 3,06% больше, чем акцептировалось на этих сегментах рынка электроэнергии в январе 2021 года.

Напомним, в январе средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" составила 1 481,31 грн за МВт.ч (без НДС), что на 4,31% ниже декабрьской цені и на 3,95% выше, чем средневзвешенная цена за январь 2020 года.