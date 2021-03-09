Жители Волыни задолжали за доставку газа в феврале 11 миллионов

В феврале задолженность жителей Волынской области за доставку газа составила 11 млн грн.

Как сообщает пресс-служба "Волыньгаза", больше всего таких клиентов в Луцке и Луцком районе, Ковеле и Нововолынске.

Газоснабжающая компания призывает всех должников оплачивать распределение газа вовремя. Компания также готова идти навстречу клиентам, которые не имеют возможности расплатиться вовремя и обращаются в 104.ua и Клиентское пространство с заявлением на реструктуризацию долга. В другом случае, должников ожидает судебное заседание и, в случае неуплаты, отключение от услуг газоснабжения.

"Компания вынуждена идти в суд, чтобы клиенты рассчитывались за транспортировку использованного газа. Для них накопление долгов – это потеря права на субсидию. Для предприятия – дополнительная финансовая нагрузка в отопительный период. Интересным обстоятельством является то, что после получения судебной повестки – более 30% должников сразу расплачиваются", – отметил коммерческий директор АО "Волыньгаз" Андрей Карпомыз.

В то же время "Волыньгаз" благодарит всех потребителей за своевременную оплату. В 2020 году компания доставила около 400 млн куб. м газа клиентам региона.

В компании напомнили, что вовремя оплачивать услуг за транспортировку газа нужно до 20 числа ежемесячно. Можно, не выходя из дома, оплатить онлайн, воспользовавшись такими сервисами, как Личный кабинет на сайте 104.ua, чат-бот "7104ua" в Viber и Telegram, мобильное приложение 104Mobile для Android и 104Mobile Light для iPhone.

АО "Волыньгаз" – газораспределяющая компания , которая совершает свою деятельность на территории Волынской области в сотрудничестве с брендом РГК. Региональная газовая компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределяющих компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа. В 2020 году АО "Волыньгаз" поставил до более 250 тыс. своих клиентов около 400 мон куб м газа.