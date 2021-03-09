Мировые цены на металл возобновили рост, – "Укрпромвнешэкспертиза"

Понижательная тенденция на региональных рынках длинного проката, начавшаяся в январе и продлившаяся более полутора месяцев, начала улучшаться и цены вновь пошли вверх.

Об этом сообщается в пресс-релизе госпредприятия "Укрпромвнешэкспертизы" (УПЭ), передает Интерфакс-Украина.

По данным УПЭ, за вторую половину февраля – первую неделю марта котировки увеличились на $40-65 в зависимости от региона. Позитивный ценовой тренд обусловлен анонсированными государственными программами стимулирования экономического развития по преодолению последствий пандемии, что усилило ожидания восстановления спроса.

При этом уточняется, что в Китае закончились новогодние праздники, и покупатели в большинстве регионов приступили к активному пополнению запасов, тем самым провоцируя рост цен.

По мнению аналитика "Укрпромвнешэкспертизы" Олега Гнитецкого, существенный толчок к повышению цен на прокат дало удорожание сырья. С середины февраля цена на лом на импортном рынке Турции выросла на $58-60, до $453-460/тонна cfr, спотовые цены на руду в Китае поднялись на $18-19, до $179,5/тонна cfr.

В Китае прирост внутренних цен в первую неделю марта составил $14-16, до $686-696/тонна exw для заготовки, $740/тонна exw для арматуры и $762/тонна exw с 13% НДС для катанки. Экспортные предложения заготовки за неделю выросли на $25, до $600-620/тонна fob, цены на арматуру и катанку поднялись на $10-15, до $665-680/тонна fob и $685-720/тонна fob соответственно.

Рост стоимости китайской продукции спровоцировал рост цен на импортных рынках ЮВА, где котировки заготовки на прошедшей неделе выросли и варьировались в диапазоне $590-625/тонна cfr. Арматура и катанка предлагались по $670-710/тонна cfr и $695-730/тонна cfr соответственно.

Медленно растет спрос на рынках MENA, где импортные цены на заготовку и арматуру за неделю выросли на $15 и $20 соответственно, до $600-620/тонна cfr и $645-685/тонна cfr.

Как отмечает госпредприятие, продавцы из стран бывшего СНГ, стремясь получить максимальную выгоду от ситуации сложившейся на рынках Турции и Китая, повышают котировки по несколько раз в неделю. Цены сделок в портах Черного моря с середины февраля увеличились на $55-65 до 755-770 и 870-880 $/тонна fob по г/к и х/к прокату.

Прогнозируя дальнейшую ситуацию на региональных рынках, эксперт УПЭ предполагает рост мартовских цен под влиянием сразу нескольких факторов: высокий отложенный спрос на прокат из СНГ с доставкой в мае; дефицит свободных объемов проката в портах Черного моря с учетом высоких объемов законтрактованности предприятий из СНГ и Турции; высокие цены на сырье и тонколистовой прокат в Турции и в Китае; возможная отмена возврата НДС при экспорте г/к рулонов в Китае.