Впервые за полгода в Украине увеличилось количество небанковских финучреждений, – Нацбанк

В феврале впервые за полгода количество участников небанковского рынка начала рости.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что количество финучреждений выросла с 2006 (по состоянию на 31 января) до 2009 небанковских финучреждений.

"За месяц Нацбанк принял решения о регистрации 12 новых финкомпаний и двух лизинговых компаний. Также в феврале НБУ зарегистрировал новую платежную систему СОRDPAY, созданную АО "АКБ "Конкорд"", – говорится в сообщении.

При этом два кредитных союза, три ломбарда, одна лизинговая компания и шесть финансовых компаний покинули рынок по собственной инициативе.

На сегодняшний день рынок состоит из 190 рисковых (non-life) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховиков, 298 ломбардов (было 301), 316 кредитных союзов (было 318), 144 лизинговых компаний (было 143), 976 финансовых компаний (было 969), 65 страховых брокеров.

На платежном рынке работает 37 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных, созданных нерезидентами.

В феврале в НБУ поступило 386 запросов от участников рынка. Наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей – 307.

При этом в феврале на 30% сократилось количество запросов относительно небанковских учреждений.

Также по сравнению с январем сократилось количество заявителей на аннулирование лицензий (25 против 59 в январе).