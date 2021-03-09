Кирилл Шевченко поддержал подходы Greenpeace к зеленому банкингу

Одним из приоритетов развития финансовой системы Украины является экологичность и внимание к климатическим изменениям.

Об этом глава правления Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко сообщил в своей колонке на Facebook.

Он заявил, что лично верит в философию Greenpeace о необходимости вместе менять мир, и привлекать все возможные инструменты для реализации устойчивого развития.

Шевченко напомнил, что несколько недель назад Нацбанк присоединился к Сети устойчивого банка (SBN), и в рамках сотрудничества в ближайшее время разработает Стратегию и политику в отношении устойчивого финансирования в Украине. Она станет ключевым документом, описывающим миссию и цели устойчивого развития украинской финансовой системы. Также состоится внедрение современной оценки социальных и экологических рисков в банках, а также системы мер по их уменьшению.

Глава НБУ отметил, что в центральном банке запустили проект "paperless" – перевод документов в цифровой вид. Уже в этом году запланирован частичный перевод всей финансовой системы, вместе с коммерческими банками на цифровые носители. Это не только уменьшит использование бумаги, но и ускорит все процессы в экономике страны.

Кроме того, НБУ планирует имплементировать критерии экологической, социальной и управленческой устойчивости (так называемые принципы ESG) в банковской деятельности, чтобы банки и участники рынка капитала использовали надлежащую практику управления рисками ESG.

"Еще одним шагом станет разработка требований к раскрытию банками информации по принципам ESG для инвесторов и других заинтересованных сторон", – отметил Шевченко.