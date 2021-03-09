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Новини
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Кирилл Шевченко поддержал подходы Greenpeace к зеленому банкингу

Кирилл Шевченко поддержал подходы Greenpeace к зеленому банкингу

Одним из приоритетов развития финансовой системы Украины является экологичность и внимание к климатическим изменениям.

Об этом глава правления Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко сообщил в своей колонке на Facebook.

Он заявил, что лично верит в философию Greenpeace о необходимости вместе менять мир, и привлекать все возможные инструменты для реализации устойчивого развития.

Шевченко напомнил, что несколько недель назад Нацбанк присоединился к Сети устойчивого банка (SBN), и в рамках сотрудничества в ближайшее время разработает Стратегию и политику в отношении устойчивого финансирования в Украине. Она станет ключевым документом, описывающим миссию и цели устойчивого развития украинской финансовой системы. Также состоится внедрение современной оценки социальных и экологических рисков в банках, а также системы мер по их уменьшению.

Глава НБУ отметил, что в центральном банке запустили проект "paperless" – перевод документов в цифровой вид. Уже в этом году запланирован частичный перевод всей финансовой системы, вместе с коммерческими банками на цифровые носители. Это не только уменьшит использование бумаги, но и ускорит все процессы в экономике страны.

Кроме того, НБУ планирует имплементировать критерии экологической, социальной и управленческой устойчивости (так называемые принципы ESG) в банковской деятельности, чтобы банки и участники рынка капитала использовали надлежащую практику управления рисками ESG.

"Еще одним шагом станет разработка требований к раскрытию банками информации по принципам ESG для инвесторов и других заинтересованных сторон", – отметил Шевченко.

Автор: 

Джерело:  Facebook
НБУ (9258) екологія (403) Шевченко Кирило (153) Новини компаній (3342)


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шо это было...
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09.03.2021 13:45 Відповісти
Грета Тунберг покусала.
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09.03.2021 13:58 Відповісти
да срать на зеленый банкинг! создайте условия для Paypal в стране!
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09.03.2021 13:47 Відповісти
Ага, знаем мы вас! Сразу интернет заполнится самыми лучшими предложениями. И все продавцы - с Украины...
Нет Суда - нет всоса от Paypal
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09.03.2021 15:35 Відповісти
так и я о чем. создать условия
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09.03.2021 16:47 Відповісти
Это условие обязаны создать мы с вами, а не кто-то. 7-ой Закон Ноя
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09.03.2021 17:25 Відповісти
ты что, дурак? при чем тут "мы с вами"? есть определенная зарегулированная законодательная база и экономический климат в стране, из-за которых Пейпал до сих пор не вошел в Украину. большей частью это вопрос НБУ.
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09.03.2021 18:13 Відповісти
Новость из того же разряда, что и XBox обвинили в излишнем загрязнении окружающей среды.
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09.03.2021 14:04 Відповісти
Без бумаг значит. Это теперь вместо договора на бумаге, тебе будут выдавать флешку за твой же счет? Или в личном кабинете можешь посмотреть на текст договора? И договор может в очень нужных для банка случаях модифицироваться? А шоб этого не было, нужно будет получать в НБУ цифровые ключи?
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10.03.2021 00:27 Відповісти

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