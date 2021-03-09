Прибыль страховщика "ВУСО" превысила 160 миллионов

Страховая компания "ВУСО" завершила 2020 год с чистой прибылью 167,88 млн грн, что в 4,4 раза больше, чем за 2019 год (37,77 млн грн).

Согласно данным в повестке дня собрания акционеров, обнародованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), нераспределенная прибыль компании по итогам года составила 216,24 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Часть этой прибыли в размере 158,13 млн грн акционерам на собрании предложат направить в резерв обесценивания финансовых инструментов.

В случае реализации ценных бумаг или включения их в биржевой список сумма избыточного резерва обесценивания финансовых инструментов будет возвращена в нераспределенную прибыль.

Компания также сообщает, что по состоянию на 31 декабря 2020 года ее активы увеличились на 23,7% – до 787,77 млн грн, денежные средства и их эквивалент сократились на 5,4% – до 258,33 млн грн, собственный капитал вырос в 2,1 раза – до 418,11 млн грн, дебиторская задолженность увеличилась на 17,6% – до 51,89 млн грн.

Долгосрочные обязательства компании за год сократились на 4,8% – до 321,653 млн грн, текущие – в 2,1 раза, до 49,01 млн грн.

СК "ВУСО" создана в 2001 году. Владеет 25 лицензиями: 16 – на добровольные, девять – на обязательные виды страхования.

Бенефициарами компании в госрееструе указаны Михаил Назарчук и Алексей Шуба.