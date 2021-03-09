Зеленский пообещал строительство 1 600 инфраструктурных проектов в рамках "Нового села"

Программа "Новое село" рассчитана на 9-10 лет, при этом в каждом селе будет реализовано по 1 600 инфраструктурных проектов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам в рамках форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм", сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам главы государства, для возрождения украинского села в первую очередь необходимо позаботиться о рабочих местах и возобновлении инфраструктуры в сельской местности.

"Мы сейчас готовим 1 600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа пока что рассчитана на 9-10 лет. Половину, 500-600, мы сделаем за ближайшие 3,5-4 года", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что первый опыт по возобновлению жизни в селах власть получила около контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в Счастье, Новотроицком, Станице Луганской. Там было организовано работу центров админуслуг, банковских и почтовых отделений, магазинов, аптек.

Также президент отметил, что для села также разрабатываются экономическая программа, программа развития АПК, связанная с малыми фермерскими хозяйствами и их поддержкой, программа развития животноводства.

Зеленский также сообщил, что реализация проектов может быть профинансирована средствами спонсоров или при поддержке бизнеса.

Напомним, президент Зеленский анонсировал программу "Новое село" 4 марта. По его словам, программа должна начаться с прифронтовых территорий.

Планируется, что в рамках программы "Новое село" в сельской местности будут построены "Центры притяжения" по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком. В этих пространствах будут работать центр предоставления административных услуг, отделение почты, аптека с программой "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и тому подобное.

"Вокруг должно быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками", – сказано в сообщении.