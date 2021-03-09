"Укрзализныця" приняла с начала года 4 контейнерных поезда из Китая

В течение января-февраля 2021 года на станцию "Киев-Лиски" прибыли четыре контейнерных поезда из Китая.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", также за обозначенный период из Китая по территории Украины транзитом проследовало 27 контейнерных поездов.

В компании напомнили, что "укрзализныця" в 2020 году приняла 22 контейнерных поезда из Китая назначением на станцию "Киев-Лиски". Вообще за пошлый год по территории Украины перевезено более 425 тыс. контейнеров в условных единицах (ДФЕ), что на 10,7% превышает показатель 2019 года.

Ранее сообщалось, "Укрзализныця" планирует запустить контейнерные перевозки из Турции в Польшу.