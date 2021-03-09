Шмыгаль: 10 областей близки к введению "красного" уровня карантина

"Красный" уровень эпидемиологической опасности уже введен в четырех областях, близки к введению соответствующих карантинных ограничений еще 10 регионов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время совещания под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

"В Украине продолжает работать адаптивный карантин. В областях с широким распространением коронавирусной болезни введен красный уровень. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню", – отметил Шмыгаль.

Премьер сообщил, что за предыдущую неделю увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусной болезнью до почти 21 тыс. против 17,6 тыс. неделей ранее. В итоге на сегодня занято 29,57 тыс. коек для таких больных. Возросло также количество занятых реанимационных коек – с 1,5 тысячи до 2 тысяч. Это означает, что количество тяжелых случаев увеличивается, констатировал глава правительства

Шмыгаль заверил, что всего для пациентов с COVID-19 выделено 70,16 тыс. коек, из которых 60 тыс. обеспечены кислородом.

В свою очередь Владимир Зеленский призвал увеличить темпы вакцинации. Для этого он предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Минздрава, и тщательно реагировать на случаи дезинформации о прививках.

"Правильными ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных. Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом", – отметил Зеленский.