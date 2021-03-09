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Новини Коронавірус і карантин
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Шмыгаль: 10 областей близки к введению "красного" уровня карантина

Шмыгаль: 10 областей близки к введению

"Красный" уровень эпидемиологической опасности уже введен в четырех областях, близки к введению соответствующих карантинных ограничений еще 10 регионов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время совещания под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

"В Украине продолжает работать адаптивный карантин. В областях с широким распространением коронавирусной болезни введен красный уровень. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню", – отметил Шмыгаль.

Премьер сообщил, что за предыдущую неделю увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусной болезнью до почти 21 тыс. против 17,6 тыс. неделей ранее. В итоге на сегодня занято 29,57 тыс. коек для таких больных. Возросло также количество занятых реанимационных коек – с 1,5 тысячи до 2 тысяч. Это означает, что количество тяжелых случаев увеличивается, констатировал глава правительства

Шмыгаль заверил, что всего для пациентов с COVID-19 выделено 70,16 тыс. коек, из которых 60 тыс. обеспечены кислородом.

В свою очередь Владимир Зеленский призвал увеличить темпы вакцинации. Для этого он предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Минздрава, и тщательно реагировать на случаи дезинформации о прививках.

"Правильными ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных. Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом", – отметил Зеленский.

Автор: 

Зеленський Володимир (2505) карантин (2077) Шмигаль Денис (1484) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Соцвыплаты остановлены, пособия по частичной безработице не выплатили за декабрь, январь, февраль, с декретными тоже , с пенсиями тоже . Воруют из всех защищенных статей бюджета только чавканье слышно. Чтобы народ справился с локдауном надо просто перестать воровать
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09.03.2021 16:21 Відповісти
Біомаса колись усвідомить, що карантини вводяться не против вірусу, а проти людей і нормального життя?
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09.03.2021 17:25 Відповісти
История еще даст оценку этой всей истерии с пандемией.Локдаун в условиях Украины-способ для антинародной власти и олигархов,паразитирующих на полезных ископаемых и в энергосекторе,отбрать у нищего народа всё до последней копейки,учитывая "гробовые",отложенное "на черный день", на учебу внукам,детям и т.д.Просто раздевают догола,затем за долги за коммуналку(а они будут и есть по определению,потому,что доход не покрывает расходы на ту же коммуналку)отберут последнее жилье.
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09.03.2021 19:00 Відповісти
Ну это же еще не США или Италия. Правда? Индия нам поможет.
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09.03.2021 19:05 Відповісти
А де вона ця вакцинація? Степанов каже дуже низькі темпи. Він що-опозиція чи той, хто повинен організувати це все? Таке враження, що ця країна приречена на вимирання, а там наверху набивають кишені якомога скоріше.
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10.03.2021 09:51 Відповісти

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