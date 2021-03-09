"Укрпошта" начала принимать документы в приложении "Дія" для денежных переводов

АО "Укрпошта" начала принимать электронные документы в приложении "Дія" для получения посылок с наложенным платежом от 5 тыс. грн и почтовых переводов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

Ранее, чтобы это сделать, нужно было идти в отделение с заранее сделанными копиями бумажных документов.

Теперь же, подчеркивает министр, достаточно предоставить номер штрихкода ID-карты или заграничного паспорта в приложении. После этого нужно подтвердить передачу копий из "Дії", которые оператор "Укрпошты" сможет просканировать за секунды.

Ранее сообщалось, что до 2023 года Министерство цифровой трансформации Украины обеспечит технические возможности, чтобы 100% государственных услуг были доступны на портале и в мобильном приложении "Дія".