Минэкологии предложило передать функции по орошению земель Минагрополитики

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов запустило реформу Госагентства водных ресурсов, в ходе которой функции орошения, осушения и развития гидротехнического инфраструктуры будут переданы Министерству аграрной политики и продовольствия.

Об этом сообщил министр экологии Роман Абрамовский, передает пресс-служба министерства.

"Минэкологии начинает процесс "перезагрузки" водной политики и Госводагентства. Новая концепция развития усилит водный менеджмент и сделает его нацеленным на достижение экологических целей, улучшения состояния вод и противопаводковую защиту", – отметил Абрамовский.

Согласно данным ведомства, в настоящее время в компетенцию Госводагентства входит противоречивый перечень функций, включающий управление оросительными и осушительными системами, каналами, противопаводковой защитой, мониторингом вод, планирование управления речными бассейнами и меры для достижения хорошего состояния вод.

Абрамовский отметил, что большинство стран используют интегрированный принцип управления речными бассейнами, разделяя функции управления, охраны и воспроизводства водных ресурсов с функциями развития отрасли мелиорации земель. Он уточнил, что функция гидротехнической мелиорации в большинстве стран возлагается на госорганы по управлению сельским хозяйством.

Планируется, что в ходе реформы Госводагентство избавится от несвойственных для него функций и станет полностью ориентированным на внедрение водной политики с применением климатически устойчивых подходов к управлению водными ресурсами. При этом важные для обеспечения продовольственной безопасности страны функции перейдут в Минагрополитики.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №124 от 17 февраля 2021 года переподчинил Минагрополитики Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) и Госагентство рыбного хозяйства (Госрыбагентств).