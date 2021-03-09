Власти Черновцов решили возобновить работу крупнейшего рынка вопреки действию карантина

Мэр Черновцов Роман Кличук заявил, что завтрашнего дня крупнейший коммунальный Калиновского рынок города возобновил свою работу, несмотря на карантинные ограничения, предусмотренные для городов "красной" зоны.

Об этом городской голова сказал во время акции протеста предпринимателей рынка, передает Укринформ.

"В четверг мы написали обращение к областной комиссии ТЭБ и ЧС с просьбой дать разъяснения по принятому протоколу карантина красной зоны. Ведь в пункте 9 решения госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС есть запрет работы непродовольственных рынков, но не указано о работе рынков смешанного типа, каким является наш коммунальный Калиновский рынок. На самом деле мы так и не дождались разъяснения и поэтому принимаем решение, что открываем рынок с завтрашнего дня", – сказал Роман Кличук.

В то же время он попросил людей не забывать, что коронавирус не отступает, поэтому стоит соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.

Как сообщалось, с понедельника, 1 марта, в Черновицкой области начал действовать "красный" уровень эпидемической опасности.

Утром 9 марта несколько десятков предпринимателей Калиновского рынка собрались на акцию протеста у Черновицкого горсовета. Люди требуют разрешить им работать в условиях карантина красной зоны.