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Зеленский подписал новую редакцию закона о финансовом лизинге

Зеленский подписал новую редакцию закона о финансовом лизинге

Президент Владимир Зеленский подписал новую редакцию закона "О финансовом лизинге" №1201-ІХ, которая призвана гармонизировать законодательство Украины в этой сфере с правом Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществляет Национальный банк.

Закон также определяет признаки финансового лизинга и его объекты. В частности это может быть имущество, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и не запрещенное к передаче в лизинг. Не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты госсобственности, которые запрещено передавать в аренду.

"Финансовый лизинг является одним из факторов роста конкурентоспособности отечественных предприятий, улучшения качества их услуг, повышения эффективности производства, как следствие – укрепления позиций на отечественном рынке и повышения шансов выхода на международный. Ведь в развитых странах через лизинг осуществляется почти треть инвестиций в основные средства, в то время как в Украине этот показатель в последние годы колеблется в пределах 3-4%", – отмечается в сообщении.

Подписанный закон призван усовершенствовать инструмент финансового лизинга, расширить возможности предприятий для обновления производственных мощностей, приобретения транспорта, оборудования, техники, недвижимости. Это в свою очередь будет способствовать увеличению производства валового продукта, а следовательно – росту поступления налогов в государственный бюджет.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 4 февраля.

Инициатором законопроекта выступил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, проект был зарегистрирован в парламенте 29 августа 2019 года. Сам Гетьманцев пояснял, что действующее законодательство в этой сфере не менялось 17 лет и существенно устарело.

Автор: 

закон (1481) Зеленський Володимир (2505) лізинг (67)


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Та ішаку шо лізінг, шо петінг...
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09.03.2021 16:42 Відповісти
чмо клованскоквартальное
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10.03.2021 08:35 Відповісти
"роста конкурентоспособности отечественных предприятий, улучшения качества их услуг, повышения эффективности производства, как следствие - укрепления позиций на отечественном рынке"

бла-бла-бла

Инфляция ускорилась в феврале до 7,5%, - Госстат

https://biz.censor.net/n3252182
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10.03.2021 10:18 Відповісти
А я-то думаю: Почему у нас в стране все так плохо ... Вот оно: Закона нам не хватало о финансовом лизинге. Умеют клоуны приоритеты расставлять ...
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10.03.2021 10:43 Відповісти

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