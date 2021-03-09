Президент Владимир Зеленский подписал новую редакцию закона "О финансовом лизинге" №1201-ІХ, которая призвана гармонизировать законодательство Украины в этой сфере с правом Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществляет Национальный банк.

Закон также определяет признаки финансового лизинга и его объекты. В частности это может быть имущество, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и не запрещенное к передаче в лизинг. Не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты госсобственности, которые запрещено передавать в аренду.

"Финансовый лизинг является одним из факторов роста конкурентоспособности отечественных предприятий, улучшения качества их услуг, повышения эффективности производства, как следствие – укрепления позиций на отечественном рынке и повышения шансов выхода на международный. Ведь в развитых странах через лизинг осуществляется почти треть инвестиций в основные средства, в то время как в Украине этот показатель в последние годы колеблется в пределах 3-4%", – отмечается в сообщении.

Подписанный закон призван усовершенствовать инструмент финансового лизинга, расширить возможности предприятий для обновления производственных мощностей, приобретения транспорта, оборудования, техники, недвижимости. Это в свою очередь будет способствовать увеличению производства валового продукта, а следовательно – росту поступления налогов в государственный бюджет.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 4 февраля.

Инициатором законопроекта выступил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, проект был зарегистрирован в парламенте 29 августа 2019 года. Сам Гетьманцев пояснял, что действующее законодательство в этой сфере не менялось 17 лет и существенно устарело.