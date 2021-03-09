Инфляция ускорилась в феврале до 7,5%, – Госстат

Рост потребительских цен в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 1% с 1,3% по итогам января. В годовом измерении, по сравнению с февралем 2020 года, инфляция ускорилась до 7,5%.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), с начала 2021 года цены выросли на 2,3%.

Базовая инфляция в феврале, по сравнению с предыдущим месяцем, составила 0,5%, а с начала года – ускорилась до 0,8%.

Согласно подсчетам Госстата, на потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 7,6-5,5%) подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар. На 3,8-1,3% выросли цены на мясо птицы, фрукты, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметану, масло. В то же время на 0,2-0,1% подешевели яйца, кисломолочная продукция, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц выросли на 1,3%, в т.ч. на алкогольные напитки – на 1,4%, табачные изделия – на 1,3%.

В то же время Госстат отмечает снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,8%, в основном из-за удешевления природного газа на 6,6%.

Цены на транспорт в феврале выросли на 1,6% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 7,3%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте – на 1,9%. В то же время на 1% подешевели автомобили.

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Как сообщалось, инфляция в январе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 1,3% после роста на 0,9% в декабре 2020 года. В годовом измерении, по сравнению с январем 2020 года, инфляция составила 6,1%.

Напомним, рост потребительских цен в Украине по итогам 2020 года ускорился до 5% с 4,1% в 2019 году. В частности, в декабре 2020 года рост цен составил 0,9%, по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в ноябре инфляция составляла 1,3%, в октябре – 1%, в сентябре – 0,5%.

Правительство Украины заложило в государственный бюджет на 2021 год прогноз инфляции на уровне 7,3%.