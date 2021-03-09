"Газпром" восстановил транзит газа через Украину до зимнего уровня

Транзит "Газпрома" через Украину вернулся к значениям начала февраля по мере нормализации температуры воздуха в Европе. По прогнозам, температура воздуха на предстоящей неделе будет внутри коридора многолетних значений и на пару градусов ниже прошлогодней.

Об этом свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины", передает Интерфакс-Украина.

На последнюю отчетную дату, за газовые сутки 7 марта, поставки составили 120 млн кубометров. На таком уровне прокачка держалась в первой половине февраля.

Таким образом, российский "Газпром" приближается к использованию всех забронированных на месяц мощностей: 123,2 млн кубометров в сутки (109 млн кубометров по долгосрочному договору транзита и 14,2 млн кубометров дополнительно на основе ежемесячного бронирования).

Тем временем уровень запасов в подземных хранилищах Европы опустился по данным на утро 8 марта до 34,14%, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. Это на 4,5 процентных пункта ниже среднего показателя за предыдущие пять лет.