Фонд гарантирования не смог остановить банкротство наследника "Укринбанка"

Апелляционный суд закрыл апелляционное производство по жалобам Фонда гарантирования вкладов на решение Хозяйственного суда Луганской области от 15 мая 2020 года, которым было открыто производство по делу о банкротстве ПАО "Украинская инновационная компания" ("Укринком").

Соответствующее решение Восточный апелляционный хозсуд принял 22 февраля, передает Finbalance.

Суд апелляционной инстанции отметил, что судебные органы еще в 2016 году отменили постановления НБУ о признании "Укринбанка" (правопреемником которого является "Укринком") неплатежеспособным и его ликвидации, а "данные из государственных реестров не содержат данных о том, что ПАО "Украинская инновационная компания" является банком" в понимании положения ст. 2 закона "О банках и банковской деятельности", а также то, что органом управления указанного юридического лица (код ЕГРПОУ 05839888) является уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов на ликвидацию ПАО "Украинский инновационный банк".

Суд также решил, что на момент рассмотрения дела не было предоставлено доказательств признания незаконными изменений, внесенных в устав ПАО "Украинский инновационный банк", которыми утверждена новая редакция устава и из видов деятельности, исключена "деятельность коммерческих банков".

В свою очередь представители Фонда госимущества указывали, что ПАО "Украинская инновационная компания" образовано в связи с нарушением ПАО "Украинский инновационный банк" требований закона "О банках и банковской деятельности" в части согласования Национальным банком Украины внесения изменений в устав.

Как сообщалось, Хозсуд Луганской области 15 мая 2020 года открыл производство по делу о банкротстве ПАО "Украинская инновационная компания" ("Укринком") по инициативе ООО "ЮС-Металл".

В "Укринком" был переименован ликвидированный "Укринбанк", контроль над которым бывшим собственникам удалось восстановить благодаря решениям судов.

Ранее Фонд гарантирования вкладов подал заявления в прокуратуру и СБУ по факту перерегистрации в реестре юридических лиц на нового руководителя и переименование ликвидируемого "Укринбанка".

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Напомним, Национальный банк признал неплатежеспособным "Укринбанк" 4 декабря 2015 года, а 22 марта 2016 года решил его ликвидировать.

Однако 29 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной ликвидацию "Укринбанка", а 13 июля Киевский апелляционный суд отклонил кассационные жалобы НБУ и Фонда гарантирования вкладов. При этом все гарантированные суммы возмещения вкладчикам банка были выплачены Фондом гарантирования.

13 июля в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей внесены изменения, которыми юридическое лицо ПАО "Укринбанк" не только перерегистрировано на нового руководителя и по новому юридическому адресу, но также и переименовано в "Укринком".

Высший админсуд кассационную жалобу Нацбанка оставил также без удовлетворения, а решение судов первой и апелляционной инстанций - без изменений.

По состоянию на 21 декабря 2015 года владельцами "Укринбанка" были Владимир Клименко (66,99%) и Алексей Морозов (10%).

По данным НБУ, на 1 октября 2015 года по размеру активов банк занимал 27 место (5,83 млрд грн) среди 123 действующих банков.