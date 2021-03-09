Нацкомиссия планирует повысить тариф "Укрэнерго" на передачу на 2,2%

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует увеличить тариф на передачу электроэнергии для ЧАО "НЭК "Укрэнерго" с 1 апреля на 2,2% – с 293,93 до 300,60 грн/МВт-ч.

Соответствующее решение регулятор планирует принять на заседании 10 марта, передает Интерфакс-Украина

Как сообщалось ранее, НКРЭКУ первоначально на заседании 18 февраля, предварительно одобрила повышение тарифа на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" с 1 апреля на 7,5% – с 293,93 до 316,08 грн/МВт-ч.

Согласно обоснованию об одобрении проекта соответствующего постановления НКРЭКУ, основанием для повышения тарифа на передачу э/э для НЭК "Укрэнерго" на 2021 год стало включение в его структуру дополнительно 1,5 млрд грн расходов на выплату процентов по 10,25 млрд грн кредитов госбанков (АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк" и АО "Укрэксимбанк"), привлеченных оператором системы передач (ОСП) для расчетов с ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок").

При этом Нацкомиссия отказалась включить, по предложению "Укрэнерго", в тариф 11,35 млрд грн дефицита средств в 2021 году на финансовую поддержку "ГарПока" в рамках ПСО для расчетов с "зеленой" генерацией.

Нацкомиссия аргументировала это решение тем, что средства в рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка гарантированного покупателя для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников" могут быть включены в госбюджет Украины до конца 2021 года.

"Пока мы не включаем как минимум 20% суммы в тариф "Укрэнерго", но проценты я не вижу возможности не включить", ‒ констатировал на заседании Нацкомиссии 18 февраля ее глава Валерий Тарасюк.

Однако вследствие открытых обсуждений, а также того факта, что "Укрэнерго", на момент формирования повестки дня на заседание НКРЭКУ 10 марта, подтвердило привлечение кредитных средств только у двух банков – АО "Ощадбанк" и АБ "Укргазбанк", планируемая величина увеличения тарифа была снижена до 300,60 грн/МВт-ч.

При этом НКРЭКУ не исключает, что может повысить тариф НЭК на заседании 10 марта на более высокую величину.

"При этом необходимо учесть, что тариф на услуги по передаче электрической энергии НЭК "Укрэнерго" с 1 апреля 2021 года может быть пересчитан (уточнен) с учетом предоставления НЭК "Укрэнерго" подтверждения о привлечении в АО "Укрэксимбанк" кредитных средств в соответствии с постановлением Кабмина №1203", – указано в пояснительной записке НКРЭКУ к заседанию комиссии 10 марта.

С целью стабилизации работы рынка электрической энергии и повышения уровня расчетов, учитывая постановление Кабинета министров Украина №1203 от 9 декабря 2020 года "Некоторые вопросы выполнения закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", НЭК "Укрэнерго" подписала кредитные соглашения с АО "Ощадбанк", АО "Укрэксимбанк" и АБ "Укргазбанк", которыми предусмотрены заимствования под госгарантии средств в общей сумме 10,25 млрд грн, направленных на погашение долговых обязательств компании по ПСО.

Действующий тариф на передачу электроэнергии для ГП "Укрэнерго" в размере 293,93 грн/МВт-ч был установлен постановлением НКРЭКУ №2353 от 9 декабря 2020 года.