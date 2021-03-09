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Путин увидел угрозу для России в глобальном процессе декарбонизации

Путин увидел угрозу для России в глобальном процессе декарбонизации

Процесс декарбонизации может стать инструментом достижения "узкокорыстных экономических целей" и наносить ущерб России.

Об этом российский президент Владимир Путин заявил на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, передает пресс-служба Кремля.

Министр на встрече рассказал о реализации нового научно-образовательного проекта по созданию в регионах карбоновых полигонов с целью разработки российской системы учета парниковых газов.

"Безусловно, декарбонизация – важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране", – сказал Путин.

Российский президент в очередной раз упомянул аномальное похолодание в США в феврале, "когда замерзали ветряные мельницы", отметив, что к предложенному проекту нужно привлекать не только ученых, "но и практиков, которые понимают, что происходит в реальной жизни".

"Мы знаем, с чем совсем недавно столкнулись европейские страны, юг Соединенных Штатов, когда замерзали ветряные мельницы, и для того, чтобы их разморозить, нужно было прибегать к использованию таких энергетических источников, которые в принципе даже в некоторых местах и запрещены для производства электроэнергии", – сказал президент.

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