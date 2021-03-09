Объем выданных бизнесу льготных кредитов превысил 24 миллиарда
Со старта программы банки-участники выдали 10 009 кредитов на общую сумму 24 млрд грн. Из них 12,9 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов, 4,3 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 6,7 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0%.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (54%), торговли и производства (19%) и промышленной переработки (15%). По региональному классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.
"Каждую неделю мы фиксируем положительную динамику Программы "5-7-9". Сегодня у нас очередной рекорд: за прошедшую неделю было выдано 519 кредитов более чем на 1,4 млрд грн. Сейчас наибольшим спросом пользуются кредиты на пополнение оборотных средств в рамках антикризисной программы - количество поданных заявок с пакетом документов на такие кредиты за неделю выросло на 1,2 млрд грн, что составляет 54% от всех поданных за неделю заявок с пакетом документов. Это положительный сигнал, свидетельствующий об оживлении экономической активности", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Так, 749 млн грн от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%. 450 млн грн - это выданные уполномоченными банками соглашения по рефинансированию предварительно выданных кредитов, а сумма инвестиционных кредитов составила 180 млн грн.
Сейчас Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 26 банками: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", "Банк "Львов", "ПУМБ", "Банк "Альянс", "Кредобанк", "Банк "Восток", "Райффайзен банк Аваль", "ТАСкомбанк", "Альфа-банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк", "Креди Агриколь Банк", "ОТП Банк", "Кредитвест Банк", "Агропросперис Банк", "ПроКредит Банк", "Аккордбанк", "Банк "Украинский капитал", "МТБ Банк", "Пиреус Банк МКБ", "Асвио Банк", КИБ.
Будь ласка, зачекайте...
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