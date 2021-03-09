Налоговая милиция обнаружила сеть по продаже контрафактных сигарет в Киеве

Работники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) вместе с сотрудниками СБУ заблокировали сеть реализации контрафактной подакцизной продукции в Киеве и Киевской области.

По данным следствия, незаконный бизнес организовали пятеро жителей Киева, передает пресс-служба ГФС.

Товар для продажи они получали от своих сообщников из разных регионов, в том числе почтовыми сервисами. Полученную продукцию делки реализовывали через 30 торговых точек в разных районах столицы.

"Во время санкционированных обысков по адресам хранения товара, его реализации, а также по месту жительства нарушителей выявлена черновая бухгалтерия с доказательствами противоправной деятельности, более 20 тысяч пачек сигарет без марок акцизного сбора, изготовленных из недоброкачественного сырья, представляющего угрозу для жизни и здоровья я человек и наличные средства в размере $250 тыс., вероятно полученные незаконным путем", сказано в сообщении.

В ГФС уточнили, что продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконному бизнесу. Готовится ходатайство о наложении ареста на обнаруженную валюту, устанавливаются источники поступления продукции в столицу.