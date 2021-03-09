Украина за февраль произвела 503 автотранспортных средства

В феврале 2020 года в Украине было произведено 503 автотранспортных средства. Таким образом, по сравнению с 2020 годом февральский объем выпуска автотранспорта в стране вырос в 2,2 раза. Однако по отношению к предыдущему месяцу автопроизводство сократилось почти на 17%.

Как сообщает пресс-служба отраслевого объединения "Укравтопром", выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении увеличился в три раза, до отметки 449 авто.

В том числе на "Еврокаре" выпустили 241 машину, а на "ЗАЗе" – 208 легковых авто.

Коммерческих автомобилей в феврале не производили (информация о производстве на "АвтоКрАЗе" отсутствует с августа 2016 года).

Февральский выпуск автобусов упал почти на 30%, до 54 единиц. Больше всего автобусов произвел "Черкасский автобус" - 25 единиц, на Черниговском автозаводе изготовили 19 штук, "ЗАЗ" отчитался о 8 автобусах, завод "Часовоярские автобусы" закончил месяц с результатом 2 автобуса.

Всего за два месяца с начала 2021 года в Украине было произведено 1107 автотранспортных средств, что на 3% больше, чем годом ранее. Легковых автомобилей - 1025 штук (+10%), коммерческих - 4 (-60%), автобусов - 78 (-42%).