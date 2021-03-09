Степанов признал невыполнение плана вакцинации от COVID-19

Министерству здравоохранения пока не удалось обеспечить анонсированные темпы вакцинации от COVID-19 на уровне 10 тысяч человек в сутки.

Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

"С начала кампании от COVID-19 вакцинировано 19 118 человек. Меня не устраивают эти цифры, я ставил другое задание по темпам вакцинации. К концу предыдущей недели мы должны были выйти на 10 тыс. человек в сутки и увеличивать это количество. Мы вышли на немного больше чем 2-3 тыс. в сутки", – сказал министр.

Степанов также сообщил, что в Украине зафиксировано 185 случаев побочных эффектов от вакцинации.

"По состоянию на сегодня из почти 20 тыс. прививок зафиксировано только 185 сообщений о побочных эффектах от иммунизации. Никаких тяжелых побочных эффектов от вакцинации в Украине не зафиксировано. Только один случай требовал наблюдения медиков, когда у человека после вакцинации два дня была повышенная температура", – сказал он.

Степанов также добавил, что по состоянию на 9 марта в лист ожидания вакцинации записалось уже 190,23 тыс. человек.

Как сообщалось, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, "красный" уровень эпидемиологической опасности уже введен в четырех областях, близки к введению соответствующих карантинных ограничений еще 10 регионов.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что "правильными ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун".