Шмыгаль поручил проработать увеличение количества получателей субсидий
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей жилищно-коммунальных субсидий.
Об этом премьер заявил по результатам совещания о состоянии расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги, передает пресс-служба правительства.
"Необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность. В то же время государство в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, кто не может платить за коммунальные услуги", – заявил Шмыгаль.
Премьер дал поручение профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий, в том числе провести соответствующую работу по информированию населения о возможности получения такой помощи, а также создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.
Кроме того, глава правительства поручил Минфину вместе с Минэнерго разработать механизм по решению проблемы просроченной задолженности, а Минрегиону совместно с местными властями провести коммуникационную работу для предотвращения дальнейшего роста долгов за жилищно-коммунальные услуги.
Как сообщалось, по данным Минсоцполитики, в январе 2020 года средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине в январе 2021 года составил 2,2 тыс. грн, а получает помощь для оплаты "коммуналки" треть домохозяйств.
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Лучче бы власть вернула народу те природные и не природные богатства, которые у народа умыкнули за годы независимости Украины. Не?
Виборці Гідранта тепер будуть задоволені)))