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Шмыгаль поручил проработать увеличение количества получателей субсидий

Шмыгаль поручил проработать увеличение количества получателей субсидий

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей жилищно-коммунальных субсидий.

Об этом премьер заявил по результатам совещания о состоянии расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги, передает пресс-служба правительства.

"Необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность. В то же время государство в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, кто не может платить за коммунальные услуги", – заявил Шмыгаль.

Премьер дал поручение профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий, в том числе провести соответствующую работу по информированию населения о возможности получения такой помощи, а также создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.

Кроме того, глава правительства поручил Минфину вместе с Минэнерго разработать механизм по решению проблемы просроченной задолженности, а Минрегиону совместно с местными властями провести коммуникационную работу для предотвращения дальнейшего роста долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщалось, по данным Минсоцполитики, в январе 2020 года средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине в январе 2021 года составил 2,2 тыс. грн, а получает помощь для оплаты "коммуналки" треть домохозяйств. 

Автор: 

Джерело:  Кабмин
субсидія (611) комунальні послуги (337) Шмигаль Денис (1484)


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депутатам и их помошникам
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09.03.2021 20:00 Відповісти
"Шмыгаль поручил проработать увеличение количества получателей субсидий"

Лучче бы власть вернула народу те природные и не природные богатства, которые у народа умыкнули за годы независимости Украины. Не?
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09.03.2021 20:24 Відповісти
Шмигаль нарешті анонсував "кінець епохи бідності"!
Виборці Гідранта тепер будуть задоволені)))
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09.03.2021 21:04 Відповісти
нацисти зібралися для обговорення покращення діяльності газових камер та створення безперешкодного доступу всіх без винятку верств населення до субсидійної послуги.
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10.03.2021 10:51 Відповісти

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