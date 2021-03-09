"Укрэнерго" начало строительство новой подстанции для активно застраивающихся пригородов Киева

НЭК "Укрэнерго" начинает строительство подстанции (ПС) 330 кВ "Западная" с заходами ЛЭП 330 кВ вблизи села Гореничи Киевской области.

Как сообщает пресс-служба компании, сооружение объекта предусмотрено Планом развития системы передачи на 2021-2030 годы.

"Новая подстанция обеспечит на первом этапе передачу 400 МВА дополнительной мощности в западную часть Киева и Киевской области, повысит надежность и качество электроснабжения потребителей этих районов с учетом роста электропотребления, связанного с интенсивным строительством новых жилых массивов и коттеджных городков", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что для строительства подстанции разработано уникальное техническое решение с использованием железобетонных свай для предотвращения подтопления подстанции.

"Сейчас на площадке проводятся испытания железобетонных свай, а на корейском заводе Hyosung Heavy Industries уже начались заводские испытания элегазового комплектного распределительного устройства (КРУЭ) 330 кВ. Ожидаемое завершение строительства - октябрь 2022 года", – отметила руководитель проекта Мария Сидорко.

Проектом предусмотрена установка двух автотрансформаторов (АТ) по 200 МВА с перспективой установки третьего АО, сооружения элегазовых комплектных распределительных устройств (КРУЭ) 330 и 110 кВ и полную автоматизацию подстанции.

ПС 330 кВ "Западная" будет присоединена к магистральной электросети мерами линий 330 кВ Киевская - Северная и Киевская - Новокиевская. В перспективе от ПС 330 кВ "Западная" также будет построена кабельная линия 330 кВ на ПС 330 "Нивки".

Для передачи мощности потребителям Киева и области на подстанцию ​​будут заведены 20 ЛЭП 110 кВ операторов систем распределения, а в перспективе – еще 4 ВЛ 110 кВ ОСР.

Финансирование строительства ПС 330 кВ "Западная" с заходами ВЛ 330 кВ осуществляется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития, сэкономленных по результатам реализации проекта строительства ВЛ 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская. Стоимость строительства около $32 млн. Генеральный подрядчик – консорциум корейских компаний "Posco International&Hyosung", определенный по результатам международных конкурсных торгов.