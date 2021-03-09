БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
465 0

"Укрзализныця" возобновляет предоставление услуг вагонов-автомобилевозов

"Укрзализныця" возобновляет услугу вагона-автомобилевоза на пяти направлениях.

Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, такие вагоны будут курсировать в поездах:

  • №12/11 Одесса-Львов (из Одессы через день по парным числам, из Львова через день по непарным числам);
  • №41/42 Днепр-Трускавец (до Львова; с отправлением из Днепра через день по парным числам, из Львова через день по непарным);
  • №15/16 Харьков-Рахов (до Львова; с 12 марта два раза в неделю);
  • №17/18 Харьков-Ужгород (до Львова; с 15 марта два раза в неделю);
  • №7/8 Харьков-Одесса (начнет курсировать в ближайшее время один раз в неделю).

За один рейс вагон-автомобилевоз может транспортировать от четырех до восьми авто в зависимости от габаритов: ограничение по высоте авто составляет 1,7 м.

Общая грузовместимость одного такого вагона - 12 тонн.

Вагон-автомобилевоз - целостно металлический вагон, в котором предусмотрены специальные средства для крепления автомобиля, а также система охраны. Вагон-автомобилевоз сопровождает проводник, который оформляет описание транспортного средства, координирует загрузку/выгрузку, обеспечивает сохранность авто на пути следования.

Автор: 

Джерело:  "Укрзализныця"
авто (4119) Укрзалізниця (4761) вагони (659)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 