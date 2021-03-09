"Укрзализныця" возобновляет предоставление услуг вагонов-автомобилевозов
"Укрзализныця" возобновляет услугу вагона-автомобилевоза на пяти направлениях.
Об этом говорится в сообщении компании.
В частности, такие вагоны будут курсировать в поездах:
- №12/11 Одесса-Львов (из Одессы через день по парным числам, из Львова через день по непарным числам);
- №41/42 Днепр-Трускавец (до Львова; с отправлением из Днепра через день по парным числам, из Львова через день по непарным);
- №15/16 Харьков-Рахов (до Львова; с 12 марта два раза в неделю);
- №17/18 Харьков-Ужгород (до Львова; с 15 марта два раза в неделю);
- №7/8 Харьков-Одесса (начнет курсировать в ближайшее время один раз в неделю).
За один рейс вагон-автомобилевоз может транспортировать от четырех до восьми авто в зависимости от габаритов: ограничение по высоте авто составляет 1,7 м.
Общая грузовместимость одного такого вагона - 12 тонн.
Вагон-автомобилевоз - целостно металлический вагон, в котором предусмотрены специальные средства для крепления автомобиля, а также система охраны. Вагон-автомобилевоз сопровождает проводник, который оформляет описание транспортного средства, координирует загрузку/выгрузку, обеспечивает сохранность авто на пути следования.
Джерело: "Укрзализныця"
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