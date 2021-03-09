Основатель сервиса видеоконференций Zoom перевел неизвестным акции компании на $6 миллиардов

Основатель и главный исполнительный директор американской Zoom Video Communications, предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, Эрик Юань перевел неизвестным получателям около 40% своей доли в компании стоимостью примерно $6 млрд.

Согласно официальным документам, перевод осуществили два траста, соуправляющими которых являются Юань и его супруга, передает Интерфакс-Украина.

"Распределение было осуществлено в соответствии с условиями трастов", – сказала представитель Zoom, уточнив, что осуществленные операции связаны с недвижимостью.

До них Юань был крупнейшим акционером Zoom с долей в размере 15% (около 40% голосов), согласно данным компании InsiderScore, анализирующей подобные транзакции. Переведенная доля соответствует около 6% акций компании, находящихся в обращении.

Рыночная капитализация Zoom составляет $98,49 млрд.

Как сообщалось, Zoom на прошлой неделе отчиталась об увеличении чистой прибыли в четвертом квартале 2021 финансового года в 17 раз на фоне повышения спроса, вызванного пандемией COVID-19 и самоизоляцией. Прибыль составила $260,39 млн ($0,87 центов в расчете на акцию), по сравнению с $15,3 млн ($0,05 на акцию), полученными за сопоставимый период годом ранее. При этом выручка взлетела в 4,7 раза и достигла $882,49 млн против $188,25 млн годом ранее.

Компания сообщила, что у нее в настоящее время 467,1 тыс. клиентов со штатом более 10 сотрудников, что на 470% больше, чем в прошлом году.