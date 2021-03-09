"Укроборонпром" создаст единый реестр объектов интеллектуальной собственности

Госконцерн "Укроборонпром" создал реестр имеющейся на предприятиях-участниках технической документации на все виды вооружения и военной техники.

Как сообщает пресс-служба концерна, создание такого реестра призвано предотвратить кражи объектов интеллектуальной собственности, защитить их от незаконного копирования, а следовательно, и от недобросовестной конкуренции на рынке.

По результатам анализа информации, в распоряжении государственных оборонных предприятий находится 3942 единицы технической документации, из которых 3135 – им принадлежит.

"Разработка реестра – это один из элементов принятой Концерном политики в сфере управления интеллектуальной собственностью. "Укроборонпром" намерен инвентаризировать не только всю имеющуюся техническую документацию, но и все патенты, изобретения, программное обеспечение и тому подобное. Проще говоря, все объекты права интеллектуальной собственности (ОПИС), которые являются основой для производства вооружения и военной техники на наших предприятиях, должны быть учтены в едином реестре", – отметил заместитель гендиректора по управлению активами "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

В концерне ожидают, что внедрение комплексного реестра объектов права интеллектуальной собственности позволит: