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"Укроборонпром" создаст единый реестр объектов интеллектуальной собственности

Госконцерн "Укроборонпром" создал реестр имеющейся на предприятиях-участниках технической документации на все виды вооружения и военной техники.

Как сообщает пресс-служба концерна, создание такого реестра призвано предотвратить кражи объектов интеллектуальной собственности, защитить их от незаконного копирования, а следовательно, и от недобросовестной конкуренции на рынке.

По результатам анализа информации, в распоряжении государственных оборонных предприятий находится 3942 единицы технической документации, из которых 3135 – им принадлежит.

"Разработка реестра – это один из элементов принятой Концерном политики в сфере управления интеллектуальной собственностью. "Укроборонпром" намерен инвентаризировать не только всю имеющуюся техническую документацию, но и все патенты, изобретения, программное обеспечение и тому подобное. Проще говоря, все объекты права интеллектуальной собственности (ОПИС), которые являются основой для производства вооружения и военной техники на наших предприятиях, должны быть учтены в едином реестре", – отметил заместитель гендиректора по управлению активами "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

В концерне ожидают, что внедрение комплексного реестра объектов права интеллектуальной собственности позволит:

  • сформировать портфель ОПИВ в секторе государственного оборонно-промышленного комплекса и поддерживать его в актуальном состоянии;
  • идентифицировать ОПИВ в изделиях, которые пользуются спросом;
  • исключить злоупотребления должностных лиц предприятий - участников "Укроборонпрома" при использовании или распоряжение ОПИВ;
  • контролировать эффективность расходования денег и времени на новые разработки;
  • предупреждать дублирование расходов на подобные разработки;
  • защитить интересы владельца ОПИВ от бесплатного использования;
  • проверять адекватность способов защиты существующих и создаваемых ОПИВ.

Автор: 

реєстр (562) інтелектуальна власність (58) Укроборонпром (752)


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