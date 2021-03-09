Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа вдвое
Министерство финансов на состоявшемся 9 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 5,23 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
В частности, шестимесячные облигации были размещены на 550,74 млн грн при спросе 970,43 млн грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 9,03% годовых, тогда как две недели назад они размещались под 9,2%.
Облигации сроком обращения один год были размещены на 1,27 млрд грн при спросе 1,52 млрд грн, что позволило снизить ставку по ним до 10,62% с 10,67% годовых неделей ранее.
Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет 1,91 млрд грн, ставка по ним снижена до 10,96% с 11,04% на прошлом аукционе.
Двухлетние облигации были размещены на 1,24 млрд грн под неизменные 11,8% годовых, а трехлетние – на 256 млн грн под 12,05%.
Как сообщалось, 2 марта Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 11,5 млрд грн. При этом благодаря ограничению предложения Минфину вновь удалось снизить ставки по краткосрочным облигациям.
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