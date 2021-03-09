"Укргидроэнерго" представило проект строительства аккумуляторов и солнечных батарей на ГЭС

ЧАО "Укргидроэнерго" представило проекты установки систем накопления электроэнергии и солнечных станций на территории пяти филиалов компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании по итогам проведения онлайн-консультации по подготовке проекта с заинтересованными сторонами.

В ходе мероприятия участникам был представлен будущий проект "Установление гибридных систем по производству электроэнергии на ЧАО "Укргидроэнерго", который предполагает установку на территориях станций "Укргидроэнерго" 197 МВт литий-ионных систем накопления энергии. Кроме того, для питания собственных нужд ГЭС и ГАЭС и для зарядки систем накопления планируется установить 63,9 МВт солнечных фотоэлектрических станций.

"В целом установление гибридных установок по производству электроэнергии на основе батарейных накопителей позволит обществу обеспечить оператора системы передачи резервом поддержания частоты и расширит регулирующий диапазон автоматического резерва восстановления частоты", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что сейчас проектное предложение подано на рассмотрение в Министерство энергетики.

"На данном этапе проект находится на стадии предварительных консультаций с заинтересованными сторонами, поэтому компания ожидает получит комментарии и обратную связь. В дальнейшем детали проекта будут уточняться, доделываться и выставляться на следующем этапе консультаций со всеми заинтересованными участниками и сообществом", – отметили в "Укргидроэнерго".

Как сообщалось, ранее генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявлял, что компания планируют строительство аккумулирующих батарей совместно с USAID и Всемирным банком.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с НЭК "Укрэнерго" разрабатывает проект строительства системы накопления энергии мощностью 200 МВт, который смог бы решить вопрос регулирующих мощностей.

"Укрэнерго" сталкивается со сложностями в балансировании энергосистемы Украины из-за резкого роста производства электроэнергии солнечными станциями по "зеленому тарифу" в дневные часы на фоне падения общего потребления.