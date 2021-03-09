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Пассажиропоток "Борисполя" за февраль упал на 62%

Пассажиропоток

Аэропорт "Борисполь" обслужил 338,3 тыс. пассажиров в феврале 2021 года, что на 62% меньше по сравнению с февралем 2020 года.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе аэропорта.

Падение показателя связано с пандемией коронавируса и последовавшим сокращением числа авиапутешествий.

Регулярными рейсами в феврале 2021 года воспользовались 181,8 тыс. пассажиров (-74%), чартерными - 156,5 тыс. человек (-22%).

Число трансферных пассажиров, то есть таких, которые делают пересадку в аэропорту "Борисполь" с рейса на рейс, упало на 93,9% до 9,1 тыс. человек.

Общее число рейсов в аэропорту Борисполь в феврале 2021 года составило 3 168, что на 54,4% меньше по сравнению с февралем 2020 года.

В период с января по февраль 2021 года аэропорт "Борисполь" обслужил 672 тыс. пассажиров, что на 65,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Регулярными рейсами воспользовались 373,7 тыс. путешественников (-75%), чартерными - 298,3 тыс. человек (-30%).

Доля трансферных пассажиров в общем пассажиропотоке упала с 16,7% до 3%. Всего с января по февраль 2021 года в аэропорту "Борисполь" пересадку с рейса на рейс сделали 20 тыс. человек.

Общее число рейсов в январе-феврале 2021 года упало на 54,5%, до 6 648.

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Джерело:  avianews.com
аеропорт (1161) Бориспіль (700) пасажиропотік (540)


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