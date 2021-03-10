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Кабмин расширил ограничения для "красной" зоны карантина

Кабмин расширил ограничения для

Кабинет министров расширил перечень ограничений для "красного" уровня эпидемиологической опасности, связанной с распространением COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Коронавирус_інфо".

Как сообщается, новые ограничения касаются работы общественного транспорта, передает Интерфакс-Украина.

"Запрещается совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок пассажиров (кроме транзитных перевозок)", - говорится в сообщении.

При этом под ограничения не попадают:

  • перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве 5 человек (в том числе с водителем), но без учета детей;
  • перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования Нацполиции;
  • перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры;
  • перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Как сообщалось, "красный" уровень карантина вводится в области, если в ней есть превышение хотя бы двух эпидемиологических показателей на протяжении трех дней подряд. На этом уровне вводятся жесткие карантинные ограничения – практически такие же, как при январском карантине.

В частности, запрещается:

  • работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
  • работа заведений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.

"Красный" уровень в области вводится комиссией по ТЭБ и ЧС, ограничения вводятся на протяжении 48 часов после его внедрения.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
карантин (2077) коронавірус (3210)


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