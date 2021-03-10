Окружение "регионалов" получило 82 миллиона на реконструкцию бассейна в Мариуполе

КП "Городское управление капитального строительства" (Мариуполь, Донецкая область) 2 марта по результатам тендера заказало ООО "Компания "Азов Бизнес Консалтинг" реконструкцию бассейна за 82,37 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro.

В октябре 2019 года ООО "Сервис-Строймонтаж" выиграло подряд по реконструкции бассейна "Нептун" с благоустройством территории по ул. Амосова, 2а, в Кальмиусском районе за 84,96 млн грн. В декабря 2020 года договор был расторгнут в связи с невозможностью продолжать работы из-за корректировок проекта. Старому подрядчику перечислили 31,29 млн грн, передают Наші гроші.

Новый подрядчик "Азов Бизнес Консалтинг" должен завершить работы к осени 2022 года. В том числе должны выполнить общестроительные работы, усиление конструкций, наружную отделку и внутреннее обустройство. Также предусмотрены работы по самому бассейна, башне для прыжков, инженерных сетях, водоподготовке, теплому полу, видеонаблюдению и тому подобному.

Итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными ценами на предмет возможного завышения.

Цена сделки всего на 0,4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 82,73 млн грн.

Единственным конкурентом оказалось ужгородское ООО "Промышленно-строительная компания "Стройка", причем никто не снижал цены во время аукциона. Соперник принадлежит Надежде Стрижак из Мариуполя, Алексею Черненко из Донецка и Юрию Бондареву из Броваров.

Основателем мариупольской "Компании "Азов Бизнес Консалтинг" является местный житель Максим Мальцев, а директором - Виктор Ураков. Еще Мальцев владеет ООО "Строительно-инвестиционная компания "Приазовье", которое недавно выиграло тендер ГП "Мариупольский морской торговый порт" на достройку зернокомплекса стоимостью 92,4 млн грн. Кроме того, Мальцев был соучредителем сейчас приостановленного ООО "Мариупольский портовик".

"Компания "АБК" и "Приазовье" входят в мариупольскую ассоциацию предпринимателей "Центр делового сотрудничества" вместе с ООО "Строительная компания "Рубин" Николая Мальцева и ООО "Триал Грейт" (старое название - "Строительная компания "Атлас") Эдуарда Корякина.

По данным системы Youcontrol, первооснователями "Компании "АБК" были Светлана Иванова и Георгий Каплан - экс-депутат Мариупольского горсовета от "Партии регионов" и председатель наблюдательного совета ПАО "Мариуполь-Авто". Также в истории основателей "Компании "АБК" была Лариса Неловко, помощница на общественных началах экс-нардепа Александра Колониари, который был членом "Партии регионов". Николай Мальцев также помогал этому депутату. Колониари известный как почетный президент "Центра делового сотрудничества".

Всего с 2010 года победитель получил подрядов горсовета и порта на 450,57 млн грн.