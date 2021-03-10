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В Украине за сутки зафиксировали 6 377 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 6 377 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 10 марта в Украине за сутки зафиксировали 6 377 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 309 детей и 263 медработников, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 1 904 человека, умерло 219 пациентов, выздоровело – 5 687. При этом совершили 64 126 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (644), а также в Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 416 438 человек, выздоровело 1 204 916, летальных случаев зафиксировали 27 423. В то же время было проведено 7 188 346 тестов.

Напомним, днем ранее в Украине сообщали о 3 261 новом случае коронавируса.

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Джерело:  Facebook
МОЗ (1441) коронавірус (3210)


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