В Украине оплатили первую лицензию на букмекерскую деятельность

ООО "Париматч" оплатило лицензию на организацию и проведение букмекерской деятельности в размере 108 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

В КРАИЛ подчеркнули, что информация подтверждена Госказначейством.

"На данный момент это первая лицензия, полученная организатором для производства этого вида деятельности", – говорится в сообщении.

Напомним, 2 марта КРАИЛ согласовала выдачу "Паримтч" лицензии на организацию букмекерской деятельности.

ООО "Париматч", зарегистрированное в ноябре 2019 года с уставным капиталом 60 млн грн, получило лицензию на проведение азартных игр казино в интернете. Основной вид деятельности компании - организация азартных игр. Конечный бенефициар - Катерина Белорусская.