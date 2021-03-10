В Украине оплатили первую лицензию на букмекерскую деятельность
ООО "Париматч" оплатило лицензию на организацию и проведение букмекерской деятельности в размере 108 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
В КРАИЛ подчеркнули, что информация подтверждена Госказначейством.
"На данный момент это первая лицензия, полученная организатором для производства этого вида деятельности", – говорится в сообщении.
Напомним, 2 марта КРАИЛ согласовала выдачу "Паримтч" лицензии на организацию букмекерской деятельности.
ООО "Париматч", зарегистрированное в ноябре 2019 года с уставным капиталом 60 млн грн, получило лицензию на проведение азартных игр казино в интернете. Основной вид деятельности компании - организация азартных игр. Конечный бенефициар - Катерина Белорусская.
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Закон про азартні ігри прийняли, а правила для них не зробили. Вони що хочуть то і роблять.
І твої 5000 це копійки. У людей сотні тисяч так висять.
Які нах 15 хвилин. Ти скоріш за все процюєш в цій конторі.
Ну а якщо серйозно, то вони хо хочуть то і роблять. Якщо у Вас сума мала, і ви більше завели, чим вивели, то пройдете верефікацію, з бубном але пройдете. А якщо у вас немала така сума, і ви виводите більше чим заводили, то для вас починається цирк.
Один документ вони можуть розглядати десять днів. Потім можуть відповісти що фото не то, якість не та. Далі виписку по карті. То за один місяць, потім через десять днів вже по іншому місяцю. Бо та виписка яку ти прислав раніше, для них вже не актуальна. І так кожні десять днів. Далі селфі з паспортом та перепискою. І вимоги до фото такі. Щоб все посилилося в фото, і було видно на переписці дату листа в службу підтримки. Ну і знову чекай десять днів.
Я місяць чекав відповіді вільних по карткам. Потім телефонною їм, вони кажуть,що стався якийсь збій в системі. Моє поведомлення преалдрезують заново. І це не всі їхні приколи.
Я знаю особисто багатьох людей, з великими коштами на рахунках. Яких просто блокують або як мені роблять нерви. Ще багато хто тупо лив всі гроші. Нерви не витримали, і спустили весь банк. І таких дуже багато, дуже.
А все тому, що у них в правилах написано, все індивідуально.
Я по марафону пройшов верефікацію за дві неділі. Так думав що все, плакали мої 54 шт. А ні, пройшов і вивів. Коли париматч запросив верефікацію, я був впевнений що пройду, бо свої ж. Ага, мля
Я по марафону пройшов верефікацію за дві неділі. Так думав що все, плакали мої 54 шт. А ні, пройшов і вивів. Коли париматч запросив верефікацію, я був впевнений що пройду, бо свої ж. Ага, мля