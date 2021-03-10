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Новини
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В Украине оплатили первую лицензию на букмекерскую деятельность

В Украине оплатили первую лицензию на букмекерскую деятельность

ООО "Париматч" оплатило лицензию на организацию и проведение букмекерской деятельности в размере 108 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

В КРАИЛ подчеркнули, что информация подтверждена Госказначейством.

"На данный момент это первая лицензия, полученная организатором для производства этого вида деятельности", – говорится в сообщении.

Напомним, 2 марта КРАИЛ согласовала выдачу "Паримтч" лицензии на организацию букмекерской деятельности. 

ООО "Париматч", зарегистрированное в ноябре 2019 года с уставным капиталом 60 млн грн, получило лицензию на проведение азартных игр казино в интернете. Основной вид деятельности компании - организация азартных игр. Конечный бенефициар - Катерина Белорусская.

Автор: 

Джерело:  КРАИЛ
букмекери (30) КРАІЛ (69)


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Топ коментарі
+4
Вплоть до начала 2020 всё работало.Пришёл-поставил ставку.Всё удобно.Можно было посмотреть какой то вид спорта на диване и целая куча ништяков.Потом Зеленский вместе с Аваковым всё это закрыл лишив тысячи людей рабочих мест
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10.03.2021 11:39
+3
И сам себя лайкнул... Чувак, ты похож на собаку которая сама себе облизала жопу
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10.03.2021 13:07
+2
Особенно тебя лишили рабочего места...
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10.03.2021 13:01
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Вплоть до начала 2020 всё работало.Пришёл-поставил ставку.Всё удобно.Можно было посмотреть какой то вид спорта на диване и целая куча ништяков.Потом Зеленский вместе с Аваковым всё это закрыл лишив тысячи людей рабочих мест
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10.03.2021 11:39 Відповісти
Особенно тебя лишили рабочего места...
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10.03.2021 13:01 Відповісти
И сам себя лайкнул... Чувак, ты похож на собаку которая сама себе облизала жопу
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10.03.2021 13:07 Відповісти
Каких людей лишили тысячи рабочих мест? Давайте всех шарлатанов начнем защищать, чтоб рабочие места навара на лохах не потеряли?
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10.03.2021 14:06 Відповісти
Ну до Зелі БК закрила ще Юлька падла. При Зелі вони не легальні були, тому так просто їх і закрили типу повторно. Після легалізації все повернеться.
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10.03.2021 19:22 Відповісти
раньше эта контора была из лучших, а сейчас набрали Дебилов, линия ну просто НИКАКАЯ
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10.03.2021 15:08 Відповісти
Це шахраї. Не можу пройти верефікацію вже пів року. Бо в правилах написано все індивідуально. Тобто, якщо ти їм не подобаєшся, або у тебе велика сума грошей, то верефікацію будеш проходити стільки, скільки вони хочуть. І таких як я багато.
Закон про азартні ігри прийняли, а правила для них не зробили. Вони що хочуть то і роблять.
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10.03.2021 15:13 Відповісти
брехня. Я особисто виводив з паріматчу 5 000 грн. Верифікація займає 15хв, просто фотографуєте свій паспорт 1,2 та 11 сторінку.І виводити кошти на карту з якої була мінімум 1 транзакція на введення коштів. Ходили чутки, що паріматч забанив аккаунт на рахунку якого було > 100 000, щоб не робити виплати, але підтвердити чи спростувати неможу.
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10.03.2021 15:24 Відповісти
Які 15 хвилин, бот ти. Брешиш це ти. Спочатку йте верефікація паспорту, десять днів. Потім виписку з банку, або банків, ще десять днів. Потім селфі з перепискою зі службою підтримки, з паспортом та лицем. Ще десять днів. І на кожному етапові, вони можуть затягувати процес. То фото не те, то ракурс не той, то не видно, і так далі.
І твої 5000 це копійки. У людей сотні тисяч так висять.
Які нах 15 хвилин. Ти скоріш за все процюєш в цій конторі.
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10.03.2021 15:33 Відповісти
Мені ПМ вивели 40000 грн. Правда перед цим порізали максимум і теж морочили голову документами, але виплатити. Найгірший в цьому плані "ФанСпорт" - тупо блокують рахунок і не віддають гроші, ні власні, ні виграні.
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10.03.2021 16:27 Відповісти
Дивно, мені тут верху відповіли що 15 хвилин верефікація йде. А я збрехав.
Ну а якщо серйозно, то вони хо хочуть то і роблять. Якщо у Вас сума мала, і ви більше завели, чим вивели, то пройдете верефікацію, з бубном але пройдете. А якщо у вас немала така сума, і ви виводите більше чим заводили, то для вас починається цирк.
Один документ вони можуть розглядати десять днів. Потім можуть відповісти що фото не то, якість не та. Далі виписку по карті. То за один місяць, потім через десять днів вже по іншому місяцю. Бо та виписка яку ти прислав раніше, для них вже не актуальна. І так кожні десять днів. Далі селфі з паспортом та перепискою. І вимоги до фото такі. Щоб все посилилося в фото, і було видно на переписці дату листа в службу підтримки. Ну і знову чекай десять днів.
Я місяць чекав відповіді вільних по карткам. Потім телефонною їм, вони кажуть,що стався якийсь збій в системі. Моє поведомлення преалдрезують заново. І це не всі їхні приколи.
Я знаю особисто багатьох людей, з великими коштами на рахунках. Яких просто блокують або як мені роблять нерви. Ще багато хто тупо лив всі гроші. Нерви не витримали, і спустили весь банк. І таких дуже багато, дуже.
А все тому, що у них в правилах написано, все індивідуально.
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10.03.2021 16:42 Відповісти
Оце для таких розумних з їх довбаними "правилами" краще ввели-б закон. А то контори мало того, що обирають більшість гравців, так ще й тих, кому в певний момент "повезло" нещадно грабують і немає на них жодної управи.
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10.03.2021 17:39 Відповісти
Так, і їм начхати. Може людина розраховує на ці кошти. Їм не це цікаво. До речі. Я так зрозумів що ви пройшли верефікацію. Але все одно, будьте обережні. Є не поодинокі випадки, коли запрошують повторну верефікацію. З чим це пов'язано не знаю. Може людина реально щось порушила. Типу думає, я вже пройшов верефікацію і мене вже не будуть чепати. Тому буду щось мутити. А може парік просто вирішив заблокувати. Хз. Випадки повторних верефікацій є, так що будьте обережні.
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10.03.2021 19:19 Відповісти
Про фан спорт не знаю. Не разу там не грав. Я в париматч з 2007 коли ще будки їхні були. І жодних проблем не було. А як запросили верефікацію, то почався цирк.
Я по марафону пройшов верефікацію за дві неділі. Так думав що все, плакали мої 54 шт. А ні, пройшов і вивів. Коли париматч запросив верефікацію, я був впевнений що пройду, бо свої ж. Ага, мля
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10.03.2021 16:48 Відповісти
Про фан спорт не знаю. Не разу там не грав. Я в париматч з 2007 коли ще будки їхні були. І жодних проблем не було. А як запросили верефікацію, то почався цирк.
Я по марафону пройшов верефікацію за дві неділі. Так думав що все, плакали мої 54 шт. А ні, пройшов і вивів. Коли париматч запросив верефікацію, я був впевнений що пройду, бо свої ж. Ага, мля
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10.03.2021 16:55 Відповісти
Отличная букмекерская контора, самая надёжная по моему мнению. Люблю хоккей и с недавних пор увлёкся ставками, нашёл эту БК на сайте Нб-бет и тут же смотрю хоккейную статистику https://nb-bet.com/hockey/ . Советую сохранить любителям хоккея этот бесплатный инструмент для удачных ставок.
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16.06.2021 11:54 Відповісти

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