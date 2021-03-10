Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков на 3,7 миллиарда

С 9 по 12 марта Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует продать активы ликвидирующихся банков на общую сумму 3,713 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что из общей суммы на 3,7 млрд грн выставлено на продажу недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков, на 4,4 млн грн – ценные бумаги, права требования по кредитам – на 770 тыс. грн.

В Фонде уточнили, что основная доля активов, выставленных на продажу в течение недели, – активы АО "Родовид банк" (3,7 млрд грн), ПАО "Фидобанк" (4,4 млн грн). Остальное – активы ЧАО "Диамантбанк" и ЧАО "Актабанк" на общую сумму 770 тыс. грн.

Напомним, в феврале было проведено 100 открытых электронных торгов по продаже активов ликвидирующихся банков. На 14 из них было реализовано активов на общую сумму почти 4,5 млн грн. Остальные аукционы не состоялись в виду отсутствия участников, заинтересованных в покупке активов. Таким образом, были реализованы активы семи банков.