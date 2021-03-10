Шмыгаль поручил создать государственную систему качества топлива

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил за неделю подать Кабинету министров предложения о совершении лабораторных исследований качества топлива и предложения относительно создания государственной системы качества топлива.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram-канале.

"Активизируем деятельность межведомственных рабочих групп в областях для проведения мер с целью борьбы с нелегальным оборотом топлива. Эти и другие вопросы обговорили 10 марта на совещании с представителями Минэкономики, Минрегиона, Офиса президента, Антимонопольного комитета, Нацполиции, ГСЧС и других уполномоченных органов. Рабочие группы проводят ежедневный мониторинг цен та топливо в каждом районе", – отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что по итогам заседания направил несколько поручений: