"Укрзализныця" предотвратила попытки хищений имущества компании на 240 миллионов

Офис безопасности АО "Укрзализныця" за два месяца 2021 года благодаря усилению контроля в сфере закупок предупредил нанесение ущерба компании на общую сумму 240 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что сотрудники офиса, в частности, выявили и предупредили необоснованное завышение цен на одном из наиболее приоритетных направлений закупок, что позволило "Укрзализныце" сэкономить почти 40 млн грн.

Таккже во время проверок выявили деятельность двух организованных преступных групп, которые системно разворовывали дизельное топливо. Всего обнаружили хищение 280 тонн горючего на сумму около 5 млн грн.

"Материалы ряда проведенных проверок железнодорожники направили в правоохранительные органы, пять из которых - для начала досудебного расследования по признакам состава преступлений, предусмотренных ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением), санкции этих статей предусматривает лишение свободы сроком 12 лет", – говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники офиса безопасности и военизированной охраны "Укрзализныци" выявили 83 факта хищения грузов и задержали 228 граждан, причастных к таким правонарушениям.

"Для предупреждения таких преступлений в компании принято решение усилить контроль на наиболее криминогенных участках ж/д инфраструктуры с применением новейших технических мероприятий, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Способствовать этому будет и четкое взаимодействие с представителями логистических компаний и территориальными правоохранительными органами", – сообщили в компании.