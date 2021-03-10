Ривненская АЭС подключила энергоблок №3 после четырех месяцев ремонта

Энергоблок №3 Ривненской АЭС 9 марта был подключен к энергосистеме после завершения капитального планово-предупредительного ремонта.

Ремонтные работы длились с 14 ноября, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом"

Сейчас продолжается плановое повышение мощности энергоблока с целью выхода на мощность 1000 МВт.

Во время ремонта, в частности, был выполнен ряд мероприятий по повышению безопасности, а также модернизационные работы, необходимые для лучшего обхождения с отработанным ядерным топливом по технологии компании Holtec International.

В системе работают 12 из 15 энергоблоков с общей мощностью 11 315 МВт.

Напомним, 4 марта был отключен от энергосети энергоблок №2 Ривненской атомной электростанции (ВВЭР-440) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Ремонт рассчитан на 45 дней.