Ривненская АЭС подключила энергоблок №3 после четырех месяцев ремонта
Энергоблок №3 Ривненской АЭС 9 марта был подключен к энергосистеме после завершения капитального планово-предупредительного ремонта.
Ремонтные работы длились с 14 ноября, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом"
Сейчас продолжается плановое повышение мощности энергоблока с целью выхода на мощность 1000 МВт.
Во время ремонта, в частности, был выполнен ряд мероприятий по повышению безопасности, а также модернизационные работы, необходимые для лучшего обхождения с отработанным ядерным топливом по технологии компании Holtec International.
В системе работают 12 из 15 энергоблоков с общей мощностью 11 315 МВт.
Напомним, 4 марта был отключен от энергосети энергоблок №2 Ривненской атомной электростанции (ВВЭР-440) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Ремонт рассчитан на 45 дней.
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