Нацкомиссия отказалась повышать тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии

Национальная комиссия государственного регулирования рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оставила тариф на передачу электроэнергии сетями НЭК "Укрэнерго" с 1 апреля на прежнем уровне – 293,93 грн/МВт-ч.

Соответствующее решение было принято на на заседании регулятора 10 марта, сообщает отраслевое издание ExPro.

Как пояснил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, решение было принято с учетом пониженного производства электроэнергии ВИЭ по сравнению с Прогнозным балансом на 2021 год и возможностью включения в госбюджет 20% суммы расходов на выплату по "зеленому тарифу".

"Основные факторы того, что удалось и заложить расходы на кредиты НЭК "Укрэнерго" и оставить тариф на текущем уровне – это мы видим курсовые разницы и главное, что мы видим тенденцию на уменьшенный объем выработки ВИЭ относительно прогнозного баланса", – сказал глава Нацкомиссии.

При этом Тарасюк призвал парламентариев и другие группы влияния присоединиться к принятию решения о включении в госбюджет 20% суммы расходов на покупку электроэнергии по "зеленому тарифу". По мнению Тарасюка, оставить тариф на передачу во втором полугодии 2021 года будет невозможно.

"По нашим прогнозам, уже с третьего квартала нам, наверное, не удастся оставить тариф на текущем уровне, если мы все вместе не присоединимся к активному применению этой нормы", – уверен он.

Как сообщалось, в проекте решения НКРЭКУ планировала повысить тариф на передачу электроэнергии для ЧАО "НЭК "Укрэнерго" с 1 апреля на 2,2% – с 293,93 до 300,60 грн/МВт-ч.

Изначально НКРЭКУ на заседании 18 февраля предварительно одобрила повышение тарифа на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" с 1 апреля на 7,5% – с 293,93 до 316,08 грн/МВт-ч. В тариф включили дополнительно 1,5 млрд грн расходов на выплату процентов по 10,25 млрд грн кредитов госбанков, привлеченных "Укрэнерго" для выплат "Гарантированному покупателю".

При этом Нацкомиссия отказалась включить, по предложению "Укрэнерго", в тариф 11,35 млрд грн дефицита средств в 2021 году в рамках ПСО для расчетов с "зеленой" генерацией.

НЭК "Укрэнерго" предлагало с 1 апреля повысить тариф на передачу электроэнергии на 41% до – 414,66 грн за МВт-ч для покрытия расходов на обслуживание кредитов госбанков и дефицита средств для выплат по "зеленому тарифу".

В свои расчеты оператор закладывал дефицит в сумме 1,23 млрд грн для погашения предоставленных 10,25 млрд грн кредитов от государственных банков, а также дефицит средств в размере 11,35 млрд грн на выплаты в 2021 году производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу, кроме частных домохозяйств.

Напомним, НКРЭКУ с января 2020 года снизила тариф ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 6% (на 18,83 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим в декабре – до 293,93 грн/МВт-ч (без НДС).

С целью стабилизации работы рынка электрической энергии и повышения уровня расчетов, учитывая постановление Кабинета министров Украина №1203 от 9 декабря 2020 года "Некоторые вопросы выполнения закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", НЭК "Укрэнерго" подписала кредитные соглашения с АО "Ощадбанк", АО "Укрэксимбанк" и АБ "Укргазбанк", которыми предусмотрены заимствования под госгарантии средств в общей сумме 10,25 млрд грн, направленных на погашение долговых обязательств компании по ПСО.

Действующий тариф на передачу электроэнергии для ГП "Укрэнерго" в размере 293,93 грн/МВт-ч был установлен постановлением НКРЭКУ №2353 от 9 декабря 2020 года.