Долг киевлян за отопление и горячую воду достиг 4,4 миллиарда

Долги столичных потребителей за тепло и горячую воду по уточненным данным на 1 марта достигли 4,4 млрд грн, наибольший долг на одно домохозяйство вырос до 204 тыс. грн.

Об этом сообщил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) Константин Лопатин, передает Интерфакс-Украина.

Согласно презентации предприятия, основная часть долга приходится на четверть потребителей, или 225 тыс. столичных домохозяйств.

Топ-10 должников включает потребителей, чьи долги в общей сложности уже достигли 1,8 млн грн – от 156,27 тыс. грн до 204,17 тыс. грн. Все они – владельцы квартир в Шевченковском, Печерском, Соломенском и Голосеевском районах Киева площадью от 223 кв. м почти до 1350 00 кв. м.

"Среди наших системных должников нет ни одного, чья жилплощать была бы меньше 200 кв. м", – отметил Лопатин, подчеркнув, что с ними постоянно ведется работа по погашению долгов, которая "уже связана со взысканием таких долгов в судебном и принудительном порядке".

При этом, по его словам, обращение коммунального предприятия в суд существенно увеличивает объемы проплат потребителя. "Как показывает практика, решение подобных вопросов через суд увеличивает объемы проплат, учитывая, в частности, затраты на ведение судебного процесса, штрафные санкции, инфляционные затраты и пени. Сумма задолженности вырастает приблизительно на 30%", - подчеркнул директор "Энергосбыта".

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Как сообщалось, 9 февраля Кабинет министров, представители местной власти, Нацкомиссии по госрегулированию тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги (НКРЭКУ) и НАК "Нафтогаз Украины" подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду расти не будут.

Согласно Меморандуму, "Нафтогаз" предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф.

До 1 мая 2021 года правительство, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины должны определить источники компенсации этой разницы в ценах.