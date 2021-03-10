Фонд госимущества нашел нового арендатора для бывшего рудника Ахметова

В аукционе по аренде единого целостного имущественного комплекса Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) "Укрмеханобр" в Кривом Роге, специализирующегося на открытой добыче железной руды, победило ООО "Рудомайн".

Согласно материалам аукциона, компания была единственным его участником и предложила плату за аренду предприятия в размере 1,1 млн грн в месяц или 13,2 млн грн в год, при начальной цене лота в размере 1,08 млн грн в месяц (без НДС), передает Интерфакс-Украина.

Согласно документам аукциона, 100%-ным критерием отбора победителя являлась цена.

Конкурс по аренде предприятия состоялся 1 марта текущего года, протокол раскрытия обнародован 9 марта.

В соответствии с приказом регионального отделения Фонда госимущества Украины (ФГИ) от этой даты, срок аренды объекта – 5 лет с момента подписания договора об аренде и акта приема-передачи объекта.

Как сообщалось, в феврале Фонд госимущества объявил аукцион по аренде ЦИК ГНПП "Укрмеханобр". Согласно обнародованным данным, добыча сырой руды предприятием в 2019 году составила 458,7 тыс. тонн.

Напомним, до последнего времени арендатором единого целостного имущественного комплекса ГНПП "Укрмеханобр" является "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" (ММК) из группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Договор аренды с ним был заключен в 2005 году сроком на 15 лет, который истек в июле 2020 года.

Читайте также: Фонд госимущества назначил аукцион на право аренды государственного рудника Ахметова

Напомним, летом 2016 года Минэкономразвития неоднократно заявляло, что не намерено продлевать договор аренды имущественного комплекса "Укрмеханобр" с ММК им. Ильича, при этом не исключало его аренду или приватизацию в будущем. В "Метинвесте" в свою очередь называли такое решение "попыткой рейдерского захвата".

ММК им. Ильича также обратился в суд с просьбой признать право предприятия на продление аренды до 2027 года.

"Укрмеханбор" обеспечивает 90% потребности доменного цеха ММК им. Ильича и 40-50% потребности его аглофабрики в руде. При этом арендная плата за использование государственного ГОКа за 11 лет составила 36 млн грн.

ММК специализируется на производстве листового проката, железорудного агломерата, передельного чугуна, литых и катаных слябов, бесшовных и сварных труб и газовых баллонов.