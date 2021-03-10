Кабмин сменил главу Госрыбагентства

Кабинет министров согласовал увольнение Анны Чуклиной с должности председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины по соглашению сторон.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в Facebook.

В то же время Кабмин согласовал назначение первым заместителем главы Госрыбагентства Олеге Баздуганова, который уже возглавлял ведомство в статусе и.о. главы до ноября 2020 года.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил председателем Государственного агентства рыбного хозяйства Анну Чуклину (Шишман) 4 ноября 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

До этого Шишман возглавляла общественный союз "Первая рыбная биржа", была заместителем главы Общественного совета при Госрыбагентстве, входила в общественный совет при Минрегионе.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №124 от 17 февраля 2021 года переподчинил Минагрополитики Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) и Госагентство рыбного хозяйства (Госрыбагентств).