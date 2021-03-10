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Рост цен в промышленности ускорился в феврале до 7,8%, – Госстат

Рост цен в промышленности ускорился в феврале до 7,8%, – Госстат

Рост цен в промышленности Украины в феврале 2021 года достиг 7,8%, тогда как в январе - 5,2%, декабре 2020 года - 1,8%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает Интерфакс-Украина.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам февраля 2021 года цены в промышленности выросли на 26,6%, по итогам января 2021 года – на 17,6%, декабря 2020 - на 14,5%.

За два месяца 2021 года (к аналогичному периоду 2020 года) рост цен промпроизводителей составил 22,1%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в феврале к январю 2021 года выросли на 8,2%, при поставках за пределы страны - на 6,8%.

По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 21,9%, рост цен в добыче металлических руд составил 40,3%, сырой нефти и природного газа - 8,9%, каменного угля - 6,3%.

Цены выросли в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 22,6%, товаров промежуточного потребления – на 12,4%, в металлургии – на 10,9%, производстве энергии - на 9,7%, поставках электроэнергии, газа, пара – на 8,8%, в перерабатывающей промышленности – на 4,5%.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
ціни (3440) Держстат (1428)


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В січні 2021 року реальний валовий внутрішній продукт України скоротився на 2,6-2,8%. Економіка падає другий рік поспіль. Темпи падіння зростають.

Такі дані https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=19bb7ab0-cd7d-4cfd-ba09-ee2f96258725&title=OgliadEkonomichnoiAktivnosti-pidsumkiSichnia2021-Roku- наводить Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.
Зазначається, що обмеження січневого карантину (з 8 по 24 січня включно) спричинили певне затухання виробничої активності більшості суб'єктів економічної діяльності, посиливши песимістичні настрої бізнесу.
Водночас скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) у січні 2021 року становило 4,0% (у січні 2020 року - падіння на 2,5%).
Основний негативний внесок у динаміку ЗІВ сформували такі виробничі ВЕД як: промислове виробництво, будівництво та сільське господарство.
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10.03.2021 14:26 Відповісти

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