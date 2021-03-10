Кабмин расширил круг участников аукционов по продаже облигаций госзайма

Кабинет министров расширил перечень первичных дилеров, допустив к участию в аукционах Минфина по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) не только банки, а и другие финансовые учреждения.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 10 марта, по процедуре без обсуждения.

Согласно проекту решения, для получения права участвовать в аукционах Минфина финансовые учреждения, которые не являются банками, должны иметь лицензию на осуществление деятельности по торговле ценными бумагами, а также лицензию на депозитарную деятельность или открытый счет в депозитарных учреждениях в системе учета депозитария НБУ.

В то же время исключено требование к таким учреждением иметь уставный капитал в размере не менее 10 млн евро. Но ужесточены требования к опыту работы на рынке ОВГЗ – теперь он должен составлять не менее 1 млрд грн на протяжении последнего года.

Кроме того, согласно внесенным изменениям, теперь все первичные дилеры должны обеспечивать покупку не менее 3% общего выпуска ОВГЗ на протяжении каждого года (ранее – полугодия), а также выполнять требования к маркет-мейкеру на рынке облигаций.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, сегодня участниками размещения облигаций внутреннего госзайма могут быть только банки.

"Но сегодня существует много других торговцев ценными бумагами, которые создают значительный спрос на рынке государственных ценных бумаг и имеют возможность покупать облигации во время проведения Минфином аукционов, но теряют конкурентные преимущества из-за ограничения видом финансовых учреждений, которые допущены к ним", – отмечает Минфин.

В министерстве ожидают, что принятие постановления позволить повысить конкуренцию среди первичных дилеров.