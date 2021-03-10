Платформой 104.ua за год воспользовались 21,4 тысячи клиентов "Николаевгаза"

В 2020 году больше всего обращений клиентов АО "Николаевгаз" в 104.ua Клиентского пространства касалось вопросов лицевых счетов и газификации.

Как сообщает пресс-служба компании, с помощью этого сервиса зарегистрировано 360 заявлений на присоединение к системе газоснабжения и прокладывание внутренних сетей, 600 заявлений на реконструкцию, 390 – на изготовление проектной документации и более 800 – на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

"Наши клиенты могут получить до 40 различных услуг: заказать ремонт, установку или замену газового оборудования, счетчика, изготовление технических условий, проектной документации, заключить договор на техническое обслуживание внутридомовых сетей, получить услугу по присоединению к газовым сетям и многое другое. Мы создаем сервисную модель, которая ориентируется на потребности наших клиентов", – констатирует начальник Николаевского управления клиентского сервиса Юлия Давидчук.

В компании напомнили, что 104.ua Клиентское пространство – универсальная точка взаимодействия потребителей газа с АО "Николаевгаз". В составе Николаевского управления области функционирует три больших отделения: Николаевское, Баштанское, Вознесенское. Кроме того, почти в каждом районе области есть клиентские пространства по обслуживанию клиентов.

"Сейчас компания осуществляет обучение и переподготовку специалистов по обслуживанию клиентов, а также специалистов технических направлений. Совершенствуются процессы обмена информацией между подразделениями, что поможет ускорить и упростить процессы предоставления услуг", – говорится в сообщении.

При этом 104.ua Клиентское пространство внедряет новую услугу – продажа газового оборудования: котлов, водонагревателей, счетчиков, модемов, сигнализаторов. Экспертную консультацию по подбору оборудования клиентам предоставляют персональные менеджеры, контролируют процесс установки приборов и получения гарантии от сертифицированных производителей газового оборудования.

АО "Николаевгаз" – газораспределительная компания, осуществляющая свою деятельность на территории Николаевской области в сотрудничестве с брендом РГК.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.

АО "Николаевгаз" эксплуатирует 8,7 тыс. км газопроводов и обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области.

Клиентами компании являются более 349 тыс. бытовых потребителей Николаевской области, а также 2,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

В 2020 году АО "Николаевгаз" доставило своим клиентам 421,5 млн куб.м газа