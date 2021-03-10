Россия начала блокировать Twitter

Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы соцсети Twitter, ограничение коснется всех мобильных устройств и 50% стационарных.

Как пояснил представитель российского ведомства, используемый механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента, без ограничения передачи текстовых сообщений, передает РБК.

Как отмечает агентство, это первый случай в России, когда власти принимают подобные меры против интернет-ресурса.

Роскомнадзор обвинил социальную сеть в неудалении контента, который российские власти считают нарушающим местное законодательство. В ведомстве пригрозили полностью заблокировать Twitter, если соцсеть продолжит не исполнять требования российских властей.

После сообщения Роскормнадзора сервис Downdetector начал фиксировать всплеск жалоб пользователей из России на работу Twitter. Они жалуются на проблемы с работой сайта и входом в аккаунт.

В первой половине дня 10 марта со сбоями также могли столкнуться клиенты финансовых организаций, в том числе крупнейших российских банков, следует из данных сайта Downdetector. Проблемы в зависимости от банка возникали при входе в систему, при отправке денежных переводов и работе других сервисов. По данным источников агентства на финансовом рынке, на стороне банков проблем нет.

Одновременно пользователи пожаловались, что у них не загружаются сайты госорганов РФ – Кремля, правительства, Госдумы, Совета Федерации.